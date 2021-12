× Superstar Beyonce ist jetzt bei TikTok!

Dance-Challenge mit "Queen Bey?" - Challenge accepted! Am Donnerstagabend tauchte ein neues Konto auf TikTok auf, das vorgibt, Beyonce zu gehören. Das Konto hat sogar den blauen Verifizierungs-Check.

Sony Music U, die College-Abteilung von Beyoncés Musiklabel, kündigte ihre Ankunft auf TikTok sogar an, was der neuen Seite Glaubwürdigkeit verleiht.

New queen of TikTok has arrived ????????@Beyonce pic.twitter.com/Lfhbcso6IP