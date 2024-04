Sweeny oder Zendaya? SIE soll das neue Bond-Girl sein

Die beiden Hollywood-Schönheiten sollen im Gespräch sein

Der neue "Bond" soll mit Aaron Taylor-Johnson (33) ein neues Gesicht bekommen. 007 setzte aber in Vergangenheit immer auch auf Frauenpower. Deshalb ist die Rolle des Bond-Girls mindestens genau so wichtig. Für die Besetzung dieser Rolle sollen jetzt zwei Damen in der engeren Auswahl sein. Schön, sinnlich und stark sind sie beide. Denn laut "Daily Mail" soll es sich dabei um Zendaya (27) und Sydney Sweeny (26) handeln.

Zendaya im Vorteil?

Für eine der beiden sollen die Karten besser stehen, da Produzentin Barbara Broccoli (63) Denis Villeneuve als Regisseur im Auge haben soll, und dieser schon für "Dune" mit Zendaya gearbeitet hat. Das könnte ihr einen großen Vorteil bringen. Es sei aber auch alles eine Zeitfrage. Sowohl Zendaya als auch Sweeny sind zurzeit sehr gefragt.