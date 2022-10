Taylor Swift feiert in Unterwäsche

Die Sängerin gibt erste Einblicke in die Musikvideos zu ihrem neuen Album "Midnights"

Seit heute ist das neue Taylor Swift Album "Midnights" erhältlich. Die Sängerin teaserte aber schon am Donnerstagabend mit heißen Szenen aus ihren neuen Musikvideos an, was kommen wird. In dem Video tanzt sie in funkelnder Unterwäsche und erfreut die Fans mit ihrem halbnackten Traumkörper.

Grund zum Feiern

In Österreich schaffte es Taylor mit Midnights" auf Anhieb auf Platz eins der iTunes. Es war jedoch nicht anders zu erwarten. Zu den neuen Musikvideos sagt sie: "Ich liebe es zu schreiben, zu singen und Geschichten zu erzählen. Ich liebe es Videos zu machen und diese zu dirigieren. Es war wirklich eine spaßige Angelegenheit.