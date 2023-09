Taylor Swift ist die MTV-Königin

Gleich 9 Mal durfte Taylor Swift bei den MTV Awards jubeln. Damit überholt sie Lady Gaga, Beyonce und Madonna.

Den 1987er Rekord von Peter Gabriel, der mit Sledegehammer ja 10 MTV Awards abräumte, hat sie zwar nicht geknackt, aber mit gleich 9 Preisen kürte sich Taylor Swift in der Nacht auf Mittwoch zur neuen MTV-Queen. Erfolgreicher als Lady Gaga (8 Awards, 2010), Beyonce (8, 2016) oder Madonna (6, 1998)

11 mal war sie nominiert - nur bei Song of Summer und Best Editing musste Taylor dem BTS-Star Jungkook bzw. Olivia Rodrigo den Vortritt geben.

Mit den 9 Preisen, die Swift im Prudential Center nahe New York kassierte, schraubt sie ihre Sammlung auf bereits 23 MTV Awards hoch. Nur Beyonce hat noch mehr: 25.

Diese MTV Awards hat Taylor Swift 2023 gewonnen:

1. Video of the Year (Anti-Hero)

2. Artist of the Year

3. Song of the Year (Anti-Hero)

4. Best Direction (Anti-Hero)

5. Best Pop (Anti-Hero)

6. Show of the Year (The Eras Tour)

7. Album of the Year (Midnights)

8. Best Cinematography (Anti-Hero)

9. Best Visual Effects (Anti-Hero)