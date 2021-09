ABBA ist zurück und steht wieder auf der Bühne. In London startet der Ticketverkauf.

Stockholm/London: Auch wenn die Konzertarena noch im Bau ist, hat am Dienstag bereits der Ticketverkauf für die neue Abba-Show "Voyage" in London begonnen.

Band als Avatare

Die schwedische Popband, die vor allem in den 1970er Jahren große Erfolge feierte, hatte am Donnerstag angekündigt, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Allerdings nicht leibhaftig, sondern als Avatare. Für die technisch sehr aufwendige Show wird derzeit in London ein eigenes Theater gebaut.

Die ersten Tickets kann man für den 28. Mai 2022 kaufen. Infos unter http://go.apa.at/WGDr9H8v)