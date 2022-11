Todes-Ursache? Carter inhalierte giftige Substanzen

Am Samstag wurde der Teenie-Star tot aufgefunden. Die Todesursache ist unklar. Polizei fand jedoch Druckluft-Dosen im Badezimmer.

Süchte. Teenie-Star Aaron Carter († 34) machte in den Jahren vor seinem Tod meist nur mit Skandalen und Drogen-Exzessen Schlagzeilen. Am Samstag fand ihn seine Haushälterin tot in seiner Badewanne auf. Seither ermittelt die Polizei. Die Todesursache ist noch nicht geklärt, doch neue Details könnten ein Hinweis dafür sein, was passiert ist.

Wie TMZ berichtet, haben die Ermittler mehrere Druckluft-Dosen in der Nähe des Verstorbenen gefunden. Carter machte kein Geheimnis daraus, dass er süchtig nach dem Inhalieren dieser Dosen gewesen sei. Gegenüber The Sun gestand er, dass er sich das Gehirn damit ruiniert habe. „Ich habe Druckluft-Spray aus Dosen eingeatmet und über 100 Krampfanfälle erlitten.“

Durch das Einatmen sind Halluzinationen und ein Rauschgefühl möglich. Die giftigen Stoffe greifen das Gehirn an. Eine Überdosis ist möglich, da ein Ersticken aufgrund von Sauerstoffmangel ausgelöst werden kann. Außerdem können die Substanzen zu einem Herzstillstand führen. Es wird weiter ermittelt.