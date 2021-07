Die Beauty-Influencerin Julia Hennessy Cayuela kam unter tragischen Umständen ums Leben.

Fans trauern um die Beauty-Influencerin Julia Hennessy Cayuela. Sie kam in Brasilien unter tragischen Umständen ums Leben.

Julias letztes Posting

Die 22-jährige Julia und ihr Ehemann waren mit ihren Motorrädern auf einer Spritztour im Süden Brasiliens unterwegs. Gut gelaunt postetet Julia noch den Satz: "Das Leben ist kurz, lasst uns verrückt sein - Ich, du, Gott und die Straße", nur wenige Stunden, bevor sich ein tragischer Unfall ereignete.

Todesdrama um Beauty-Influencerin (22)

Julia und ihr Ehemann sollen laut einem Bericht der Autobahnpolizei in einen Lastwagen gefahren sein, der die Straße kreuzte. Julia wurde per Helikopter in ein Spital geflogen. Dort verstarb sie wenig später auf der Intensivstation; ihr Ehemann hat unter kritischen Umständen überlebt. Noch soll er nicht wissen, dass seine Ehefrau ums Leben gekommen ist und bereits kurz danach begraben wurde. Die Umstände sollen nun näher untersucht werden. Traurige Parallele: Julias Vater starb bei einem Motorradunglück als sie drei Jahre alt war.