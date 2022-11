Tom Brady: ''Es war zu wenig, zu spät''

Nach 13 Jahren ließen sich Gisele Bündchen und ihr Ehemann scheiden.

Traurig. Vergangenen Freitag wurden die Scheidungspapiere in Blitzgeschwindigkeit unterschrieben – und das nach 13 Jahren. Jetzt spricht NFL-Star Tom Brady (45) erstmals in der Öffentlichkeit über die Trennung von Gisele Bündchen (42) und seine Gefühlslage. Er habe bis zuletzt versucht, seine Ehe zu retten, heißt es. Bradys Bemühungen seien „zu wenig“ und „zu spät“ gewesen, um seine Beziehung noch zu retten.

Ehrlich. Im Gespräch mit seinem Co-Moderator Jim Gray in seinem „Let’s Go“-Podcast erklärt er: „Es gibt viele Profis im Leben, die Dinge durchmachen, mit denen sie bei der Arbeit und zu Hause zu tun haben“, es sei aber eine sehr einvernehmliche Situation. „Ich konzentriere mich wirklich auf zwei Dinge – mich um meine Familie und natürlich um meine Kinder zu kümmern. Und zweitens, mein Bestes zu geben, um Football-Spiele zu gewinnen.“

Was Tom Brady seiner Gisele geben konnte, sei ihr nicht mehr genug gewesen. „Sie gab ihm so viele Gelegenheiten, die Dinge in Ordnung zu bringen, aber er tat es nicht“, verriet eine namentlich nicht genannte Quelle gegenüber People. Die beiden haben drei Kinder, für die sie auch in Zukunft gemeinsam sorgen wollen.