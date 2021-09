Trauriger 50er für Netrebko

Kurz vor ihrem 50. Geburtstag starb Anna Netrebkos Vater Yuri.

Schock. Am 6. September hätten die Opern-Stars Anna Netrebko und ihr Ehemann Yusif Eyvazov im Wiener Konzerthaus auf der Bühne stehen sollen. Doch wenige Tage zuvor verschob Netrebko wegen eines „familiären Notfalls“ das Konzert auf 2022 und eilte in ihre Heimat Krasnodar. Dort verbrachte sie die letzten Stunden an der Seite ihres Vaters Yuri, der Anfang der Woche verstarb.

Stark. Viel Zeit für Trauer bleibt der Super-Diva aber nicht, denn bereits am 18. September soll sie in Moskau wieder auf der Bühne stehen. Es ist ihr 50. Geburtstag und diesen wird sie auf der großen Bühne im Kreml mit zahlreichen Wegbegleitern begehen – traurigerweise ohne Papa Yuri. Doch Netrebko will stark sein und danach auf Tournee gehen.

Am 20. Oktober soll dann auch Netrebkos Buch Der Geschmack meines Lebens mit ihren Lieblingsrezepten erscheinen.