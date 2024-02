Trennungs-Gerücht und neue Liebe für Charlotte Casiraghi

Nach dem vermeintlichen Liebes-Aus von Charlotte Casiraghi soll die Monegassin bereits einen neuen Mann an ihrer Seite haben

Nur fünf Jahre nach ihrer Traumhochzeit mit Filmproduzent Dimitri Rassam soll die Ehe von Charlotte Casiraghi vor dem Ende stehen. Gerüchte darüber kursieren bereits seit einigen Wochen in den französischen Medien. Laut dem Magazin Voici soll der Trennungsgrund sein, dass sein Beruf zu stressig sei und das Familienleben zu kurz kam.

Die fehlende Aufmerksamkeit soll sich Casiraghi jetzt woanders geholt haben, wie das Magazin zu wissen scheint. Und auch ihr neuer soll kein Unbekannter sein.

Nicolas Mathieu © Getty ×

Casiraghi soll ihr Herz nämlich an Schriftsteller Nicolas Mathieu verloren haben. Paparazzi sichteten das Paar beim gemeinsamen Verlassen ihres Hauses in Paris. Angekommen waren sie dort aber bereits am Vorabend...