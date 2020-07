Ob man angesichts solcher Aussagen lachen oder weinen soll? Mittlerweile stehen dank Präsident Trump schräge, gefährliche oder komplett unsinnige Aussagen leider an der Tagesordnung ...

Ein US-Politiker aus Florida, KW Miller, hat nun einige irre Theorien auf Twitter geäußert. Er meint, Popsängerin Beyoncé sei keine Afroamerikanerin, sondern eigentlich Italienerin. Ihr Name sei Ann Marie Lastrassi und sie habe ihre Herkunft vertuscht in einer gigantischen Intrige rund um das Black Lives Matter Movement.

Unter seinem Ursprungstweet führt der 54-jährige Miller an, der für den Kongress in Florida kandidiert, dass Beyoncé zudem Satanistin sei und teuflische Symbole in ihrer Handtasche trage. Das beweisen die Texte so mancher Lieder von ihr. In Formation soll es beispielsweise um einen geheimen satanistischen Code gehen. Wenigstens sind unter dem Tweet viele Kommentare zu finden, die KW Miller darauf hinweisen, wie unsinnig seine Aussagen sind.

You all do know that Beyoncé’s song “Formation” was a secret coded message to the globalists I certainly hope?



The song clearly admitted that she was demonic and that she worshipped in the Satanist churches located in Alabama & Louisiana.



She keeps Satanist symbols in her bag.