Verstappen: Schwere Vorwürfe gegen seine Freundin

Die Ex-Frau eines ehemaligen Formel1-Fahrers erhebt schwere Vorwürfe gegen die Freundin von Red-Bull-Star Max Verstappen. Sie soll eine Affäre mit ihrem Ehemann gehabt haben!

Sie gelten als das Traumpaar der Formel 1: Weltmeister Max Verstappen, der für den Rennstall Red Bull von Mark Mateschitz fährt, und seine Freundin Kelly Piquet stehen seit Anfang 2021 zu ihrer Liebe. Doch jetzt bekommt die schöne Fassade erste Risse.

Lesen Sie mehr:

Verstappen zeigt Fan den Mittelfinger

Pikante Liebes-Beichte von Formel-1-Liebling Lando Norris

Wolff & Marko: Was ist dran an der neuen »Freindschaft«?

Ex-Frau von Formel-1-Fahrer d'Ambrosio packt aus

Denn kurz vor dem Grand Prix in Montreal am kommenden Sonntag (18 Uhr live auf ServusTV) erhebt die Ex-Frau des einstigen Formel1-Piloten Jerome d'Ambrosio schwere Vorwürfe gegen Verstappens Freundin Kelly. Sie habe eine Affäre mit ihrem damaligen Ehemann gehabt und war der Grund für die Scheidung. "Sie ist eine schreckliche Person", klagt Nathalie Sifferman auf TikTok an.

Tochter mit Formel1-Ex-Freund Kwjat

Das alles geschah freilich vor ihrer Beziehung mit Max Verstappen. Doch für Formel1-Kenner ist die Tochter von Weltmeister Nelson Piquet keine Unbekannte im Paddok-Club. Vor Verstappen war sie mit Daniil Kwjat liiert, hat mit ihm die gemeinsame Tochter Penelope.

© getty ×

Bei Party in Monaco funkte es mit Max

Jedenfalls soll es bei einer Party in Monaco 2020 zwischen Piquet und Verstappen gefunkt haben - er war damals mit seiner damaligen Freundin dort, verließ das Fest aber mit Kelly. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und zeigen sich immer noch verliebt auf Instagram. Sifferman warnt jedenfalls jetzt vor Piquet und lässt kein gutes Haar an ihr.