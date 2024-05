Pikante Liebes-Beichte von Formel-1-Liebling Lando Norris

Beim Grand Prix von Miami feierte Fan-Liebling Lando Norris sensationell seinen ersten Sieg in der Motorsport-Königsklasse. Danach musste der Brite zu einem Lügendetekor-Test.

Lando Norris sorgt in den letzten Wochen immer wieder für Schlagzeilen. Sei es durch seinen Party-Ausflug nach Amsterdam oder seinen Sieg in Miami. Jetzt sorgt ein brisantes Interview erneut für Aufregung. Denn der TV-Sender Sky schloss den 24-jährigen McLaren-Piloten an einen Lügendetektor an.

Dabei fragten die Journalisten Frauenschwarm ungeniert über sein Liebesleben aus, was den Briten sichtlich in Verlegenheit brachte.

© Sky ×

Die anfängliche Frage war, ob er vergeben sei. Die Antwort lässt in weiterer Folge viele Frauen wieder hoffen. "Nein", antwortete der Brite ruhig. Doch dann wurde es brisant.

Hast du viele Freundinnen?

Die nächste Frage von Moderator Simon Lazenby lässt Norris erröten. "Haben sie viele Freundinnen?" Norris lacht nervös, er weiß, dass eine Lüge sofort aufgedeckt werden würde. "Ja", war die Antwort von Norris. Die neidische Antwort des Moderators: "Man müsste Formel-1-Pilot sein."

© Getty ×

Die letzte bekannte Beziehung von Norris war mit dem Top-Model Luisinha Oliveira. Mit der portugiesischen Schönheit war der 24-Jährige allerdings nur knapp ein Jahr, bis September 2022, zusammen. Damals meinte er allerdings, dass die beiden Freunde bleiben würden.

© Getty ×

Spannt Norris Star-Kicker die Frau aus?

Nach seinem Premieren-Sieg in der Formel 1 feierte der PS-Casanova in der Boxengasse mit Rennfahrerin Bianca Bustamante, davor besuchte er mit Top-Model Margarida Corceiro das Tennis-Turnier in Monte Carlo. Liebesgerüchte kursierten sofort.

© Getty ×

Allerdings ist die 21-Jährige mit Fußball-Star Joao Felix zusammen. Zumindest zu dem Zeitpunkt war das noch so. Hat Norris mit seinem Leben auf der Überholspur etwa dem Portugiesen die Frau weggeschnappt, wie WM-Dominator Max Verstappen den Sieg in Miami?