Fans in Sorge: F1-Star Lando Norris schockt mit Fotos

Das rennfreie Wochenende hat sich McLaren-Star Lando Norris wohl anders vorgestellt.

Ausgerechnet im Heimatland von WM-Dominator Max Verstappen hat sich Fan-Liebling Lando Norris übel zugerichtet. Bei einer Party in Amstartdam hat sich der Brite schwer verletzt, wie Bilder auf X (ehemals Twitter) zeigen.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 57. Geburtstag von König Willem-Alexander machte Norris einen Abstecher zu der Party in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam. Doch nun ist ein Foto aufgetaucht, das die Fans in Sorge versetzt.

Party-Boot mit Star-DJ

Der McLaren-Star feierte mit seinem Freund, DJ Martin Garrix (High on Life, Animals) auf einem der unzähligen Boote. Dabei dürfte sich laut "Daily Mail" der folgenschwere Unfall ereignet haben. Er soll sich laut dem Bericht mit einer Glasscherbe die Nase aufgeschnitten haben und sich nur provisorisch verarztet haben. Denn der Verband wurde quer über sein Gesicht gewickelt.

how it started vs how it’s going pic.twitter.com/DLintT0pLH — laura⁴ (@everythinglando) April 29, 2024

Einem Rennstart beim nächsten Highlight-GP in Miami am Sonntag (ab 16.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) sollte aber nichts im Wege stehen. Norris ist bereits in den USA und hat den Verband bereits gegen Pflaster wechseln können.