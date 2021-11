Hamilton siegt in irrem Brasilien-Thriller

In einem packenden WM-Fight schnappt sich Lewis Hamilton den Sieg in Sao Paulo. Dank einer unglaublichen Aufholjagd hält sich der Mercedes-Star weiter im Rennen um den Titel, setzt seinem Erzrivalen Max Verstappen ein Ausrufezeichen entgegen.

Dem Qualifying-Desaster zum Trotz hat Lewis Hamilton den Formel-1-Grand-Prix von Brasilien gewonnen. Der vom zehnten Platz gestartete Brite setzte sich im überlegenen Mercedes am Sonntag in Sao Paulo vor seinem WM-Rivalen Max Verstappen durch und verkürzte den Rückstand auf den Red-Bull-Piloten im WM-Klassement drei Rennen vor Schluss auf 14 Punkte. Valtteri Bottas fuhr als Dritter weitere 15 Punkte auf das Konto der in der Konstrukteurs-WM weiter führenden Silberpfeile.

+++ Die gesamte Rennschlacht von Brasilien im Detail HIER zum Nachlesen +++



Sergio Perez im zweiten Red Bull wurde Vierter vor den beiden Ferraris von Charles Leclerc und Carlos Sainz.