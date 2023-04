Liebes-Aus: F1-Star Alonso und Moderatorin Schlager sind getrennt

Liebes-Aus bei DEM Formel-1-Traumpaar. Fernando Alonso und Andrea Schlager gaben vor wenigen Stunden ihre Trennung bekannt.

Schlechte Nachrichten für alle Formel-1-Fans: Aston-Martin-Legende Fernando Alonso und Servus TV-Moderatorin Andrea Schlager haben sich getrennt.

Gerade erst fuhr der Spanier in Melbourne als Dritter seinen mittlerweile bereits dritten Podestplatz dieser Saison ein. Doch diesen Erfolg feierte Alonso bereits alleine, denn er und seine TV-Lady sind nicht mehr zusammen.

Ihr Liebes-Aus gaben die beiden kürzlich via Instagram bekannt. Über ein gemeinsames Selfie schreibt Alonso:

"Wir wollten euch sagen, dass unsere Beziehung als Paar zu Ende ging. Wir hatten das Glück, eine fantastische Zeit miteinander zu verbringen und das wird auch so bleiben, aber auf einer anderen Ebene der Zuneigung. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, haben wir auch in dieser Zeit weiterhin an verschiedenen Projekten zusammen und auch außerhalb der Strecke gearbeitet, und wir werden dies mit tiefer Liebe und Respekt füreinander tun."

Auch erklärt Alonso in dem Statement:

"Wir hielten es für angebracht, dies zu teilen, da ihr alle sehr unterstützend wart. Danke dafür. In Liebe, Fer& Andrea ".