Die Formel 1 ist vorerst nicht mehr im deutschen Free-TV zu sehen.

RTL will keinen neuen Vertrag mit Rechteinhaber Sky abschließen und wird ab der kommenden Saison keine Rennen mehr übertragen. Das bestätigte der Privatsender aus Köln am Dienstagnachmittag. In den vergangenen beiden Jahren hatte Sky jeweils Sub-Lizenzen für vier Grand Prix an RTL verkauft.

Einen neuen Free-TV-Partner für die im März beginnende Saison gibt es laut Sky-Angaben noch nicht.