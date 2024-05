Verstappen holt sich Sprint-Sieg und Pole in Miami

Max Verstappen hat fast programmgemäß die Sprint-Prüfung beim Großen Preis von Miami gewonnen.

Der Weltmeister aus den Niederlanden siegte am Samstag rund um das Stadion der Miami Dolphins vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und seinem Red-Bull-Stallgefährten Sergio Perez. Nachher schnappte er sich auch die Pole Position für das Rennen am Sonntag (22.00 Uhr/live ORF 1, Sky) und behielt damit seine weiße Weste in dieser Saison.

Verstappen, der vor dem Ferrari-Duo Leclerc und Carlos Sainz von ganz vorne starten wird, hat alle sechs Qualifikationen bisher gewonnen. Sechs Mal zu Beginn einer Saison auf der Pole Position stand zuletzt 1993 der Franzose Alain Prost im damals alles dominierenden Williams - seitdem gelang das bis heuer keinem anderen Fahrer.

"Lasst uns so weitermachen!", meinte der 26-Jährige nach seiner insgesamt 38. Karriere-Pole-Position. "Ich denke, wir haben das Auto ein wenig verbessert, aber jedes Jahr, wenn ich hierher komme, finde ich es schwierig, konstant zu sein. Heute ging es darum, diese Balance zu finden, und ich denke, das ist uns gut gelungen. Es war nicht die schönste Runde meiner Karriere, einfach weil es so rutschig war." Verstappen geht am Sonntag auf den Miami-Hattrick los, nachdem er die Rennen in den vergangenen beiden Jahren gewonnen hat.

"Es fühlte sich so sehr am Limit an, dass es bis Q3 sehr eng war. Als wir begonnen haben, auf die letzten ein oder zwei Zehntel zu pushen, haben wir begonnen, sie zu verlieren", sagte Leclerc. "Aber das Rennen ist lang und ich hoffe, dass wir Max morgen ein bisschen mehr unter Druck setzen können." Hinter dem Ferrari-Tandem folgt in der Startaufstellung Perez, dahinter stehen die McLaren-Mercedes von Lando Norris und Oscar Piastri. Fernando Alonso kam nur auf den 15. Platz.

Den zu Mittag Ortszeit gestarteten Sprint gestaltete Verstappen souverän, wenn auch nicht so überlegen wie vor zwei Wochen in Shanghai. Gleich nach dem Start wurden nach einem Unfall von mehreren Autos im Mittelfeld die Gelben Flaggen geschwenkt, wenig später rückte das Safety Car zum Einsatz aus. Die beiden Leidtragenden waren Norris und Lance Stroll, die nicht weiterfahren konnten. In der dritten Runde wurde das Rennen wieder aufgenommen. Verstappen und Leclerc waren danach auf und davon, am Ende hatte der WM-Leader 3,371 Sekunden Vorsprung auf den Zweiten.

Hinter dem Vierten, Daniel Ricciardo vom Rennstall Racing Bulls, landeten Sainz, Piastri sowie Haas-Fahrer Nico Hülkenberg und Yuki Tsunoda im zweiten Racing Bull. Für Ricciardo waren es die ersten WM-Zähler seit Mexiko Ende Oktober 2023, dort hatte er als Siebenter sechs Punkte mitgenommen. "Es war ein sehr starkes Rennen von ihm", lobte auch Red-Bull-Konsulent Helmut Marko im ORF-Interview. In der Qualifikation blieb der Australier allerdings schon im ersten Abschnitt auf der Strecke.