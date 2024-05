Sensations-Sieg für Lando Norris in Miami

Der 24-jährige Brite Lando Norris (McLaren) triumphierte sensationell beim Glamour-GP in Miami und stoppte die USA-Siegesserie von Dreifach-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull). Hinter den Kulissen sorgte Donald Trump für Wirbel – er tauchte ausgerechnet in der Box von McLaren auf!

„Es wird sehr schwierig“, hatte Red-Bull-Mastermind Helmut Marko (80) vor dem Start in Miami prophezeit. Tatsächlich wirkte Favorit Verstappen erstmals in dieser Saison chancenlos. Abgesehen vom Ausfall in Melbourne hatte der Holländer alle Rennen davor nach Belieben dominiert. Auch am Sonntag setzte sich Verstappen nach dem Start in Führung. In Runde 22 rumpelte es erstmals – Verstappen erwischte einen Poller.

Verstappen fuhr Poller um - Safety-Car bremste Favoriten

Nach der ersten Reifenwechsel-Serie schaffte es Lando Norris (McLaren) zu Rennmitte an die Spitze. Nach einem Crash von Logan Sargeant setzte sich das Safetycar zwischen den Führenden Norris und den Zweitplatzierten Verstappen. Norris nützte die Gunst der Stunde baute nach dem Restart seine Führung sukzessive aus. Hinten hatte Pole-Mann Verstappen Mühe, Charles Leclerc (Ferrari) auf Distanz zu halten.

Gut eine Stunde vor dem Start war Donald Trump an der Seite von McLaren-Boss Zak Brown im Fahrerlager aufgetaucht. Der umstrittene US-Präsidentschaftskandidat kam auf Einladung von Republikaner-Geldgeber Steven Witkoff und schaffte es tatsächlich, VIPs wie LeBron James, Lindsey Vonn, Zinedine Zidane oder Elon Musk die Show zu stehlen. Bei McLaren rechtfertigte man das Auftauchen von Trump damit, dass ein VIP-Eingang in der Nähe war. Jedenfalls erlebte Trump einen der spannendsten GP des Jahres.

Kaum einer hätte es für möglich gehalten, dass Norris seine Führung nach Hause fahren würde! Wie auf Schienen fuhr der Brite im rundumerneuerten McLaren das Rennen seines Lebens.

15 Mal war der Teenie-Schwarm und jüngste Kart-Weltmeister der Geschichte (mit 14 Jahren) bisher am Podest – im 110. GP seiner Karriere schaffte er es erstmals aufs Sieger-Treppchen. Für McLaren war es der erst zweite Sieg in den vergangenen 12 Jahren (nach Daniel Ricciardo 2021 in Monza). Norris ließ sich als 114. GP-Sieger der F1-Geschichte feiern. „Ich liebe euch alle!“, brüllte Norris vor Freude ins Bord-Mikro. Kurz später gestand er: "Natürlich hat mir das Safetycar geholfen - aber meine Pace war auch unglaublich."

Der Zweitplatzierte Verstappen, einer seiner besten Kumpel, gratulierte noch aus dem Auto und meinte kurz später: "Man gewinnt, man verliert, das sind wir alle aus dem Rennsport gewohnt. Diesmal war es einfach schwierig. Wenn ein schlechter Tag Platz zwei bedeutet, dann nehme ich das". In Richtung Norris meinte er: "Ich freue mich für Lando. Es hat lange auf sich warten lassen, und es wird nicht sein letzter sein. Er hat es heute verdient."

Für den F1-Dominator der letzten Jahre endete eine Rekord-Serie von sechs Siegen in Folge in den USA. Immerhin baut der Red-Bull-Star, der noch am Samstag den Sprint in Miami gewonnen hatte, seine Führung in der WM-Gesamtwertung aus. Verstappen (136 P.) kommt mit 35 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Sergio Perez zurück nach Europa. Weiter geht’s am 19. Mai in Imola.