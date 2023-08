Wer ist reichster Schauspiel-Star der Welt?

In Hollywood haben Dwayne Johnson ,Tom Cruise oder Arnie die Nase vorne. Im Punkto Vermögen stiehlt ihnen jedoch eine Frau die Show: Jami Gertz ist die reichste Schauspielerin der Welt.

Nicht „The Rock“ Dwayne Johnson (800 Millon Dollar Vermögen). Auch nicht Tom Cruise (570 Millionen) oder unser Arnold Schwarzenegger (450 Millionen), sondern „Lost-Boys“-Star Jami Gertz (57) ist die reichste Schauspielerin der Welt. Im eine neuem, auf NME veröffentlichten, Ranking führt sie mit satten 3 Milliarden Dollar Vermögen die Top20 an. Das viele Geld kommt jedoch nicht nur von ihren Film- und TV-Rollen wie in „The Neighbours“, „Still Standing“ oder dem Kurzauftritt bei „Ally McBeal“, sondern vor allem durch ihre Beteiligung am NBA Team Atlanta Hawks. Dazu hält sie mit ihrem Ehemann Tony Ressler, einem Milliardenschweren Investor, auch Anteile an Baseball Team der Milwaukee Brewers.

Rich-List. Auf Platz zwei folgt mit einer Milliarde Dollar Vermögen Schauspieler und Filmproduzent Tyler Perry („Meet The Brown“). Dahinter rangiert US-TV Legende Jerry Seinfeld (950 Millionen). Arnold Schwarzenegger kann sich über Platz 13 freuen. Zweitreichste Frau ist Jennifer Lopez, die es mit 400 Millionen Dollar gerade noch auf Platz 20 schafft.

Das sind die 10 reichsten Schauspieler der Welt:

1. Jami Gertz (3 Milliarden Dollar Vermögen)

2. Tyler Perry (1 Milliarde Dollar)

3. Jerry Seinfeld (950 Millionen Dollar)

4. Dwayne Johnson (800 Millionen Dollar)

5. Shahrukh Khan (715 Millionen Dollar

6. Tom Cruise (570 Millionen Dollar)

7. George Clooney (550 Millionen Dollar)

8. Robert De Niro (500 Millionen Dollar)

9. Amitabh Bachchan (455 Millionen Dollar)

10. Mel Gibson (425 Millionen Dollar)