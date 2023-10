Will Smith: Keine Scheidung trotz Trennung

Vor sieben Jahren haben sich Will Smith und Jada Pinkett-Smith bereits heimlich getrennt, wie die Schauspielerin erst kürzlich verriet. Sie wollen dennoch weiterhin an ihrer Ehe arbeiten

Erst vor einer Woche plauderte Jada Pinkett-Smith darüber, dass sie und Oscar-Gewinner Will Smith sich heimlich getrennt hatten. Pinkett-Smith machte den Beziehungsstatus öffentlich und sagte, dass Will und sie immer noch dabei sind "herauszufinden", wie die Zukunft ihrer Ehe aussehen soll. Und das soll auch so bleiben, wie sie jetzt klarstellte.

Keine Scheidung

© Getty Will Smith mit Familie ×

In der amerikanischen "Today"-Show - wo sie bereits die Beziehungs-Bombe platzen ließ - erklärte sie jetzt, dass sie und Will weiterhin "hart arbeiten" würden, um ihre Ehe zu retten.. "Es gibt keine andere große Liebe, und ich denke, das ist der Punkt", stellte Jada klar und beide würden sich darauf konzentrieren, die Ehe irgendwie noch zu retten. "Es gibt keine Scheidung auf dem Papier. Wir haben wirklich hart gearbeitet. Das ist das Wichtigste", so Pinkett-Smith. Beide wollen wieder zurück zu einer Lebenspartnerschaft kommen.

Und auch Hollywood-Star will Smith meldete sich zu Wort. "Wenn man mehr als die Hälfte seines Lebens mit jemandem zusammen ist, stellt sich eine Art emotionale Blindheit ein und man verliert nur allzu leicht die Sensibilität für die versteckten Nuancen und subtilen Schönheiten", sagte er zur "New York Times". Erst durch das Buch seiner wurde er wachgerüttelt und er realisiert, dass Jada "ein Leben am Rande des Abgrunds geführt" habe.

Ob es das Hollywood-Paar nach sechs getrennten Jahren noch schafft wieder zusammenzufinden, wird sich zeigen.