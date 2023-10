Will Smith: Seit 7 Jahren heimlich getrennt

Das einstige Vorzeigepaar Hollywoods ist bereits seit 2016 nicht mehr zusammen. Auch bei der Oscar-Ohrfeige von Smith an Chris Rock waren sie bereits getrennt.

Seit bereits sieben Jahren sind Will Smith und seine Frau Jada Pinkett Smith schon getrennt, wie die Schauspielerin jetzt verriet. Ihr Pinkett Smith machte den Beziehungsstatus jetzt öffentlich und sagte, dass Will und sie immer noch dabei sind "herauszufinden", wie die Zukunft ihrer Ehe aussehen soll. Die Trennung erfolgte 2016.

Oscar-Eklat

Auch zum Zeitpunkt des Oscar-Skandals, bei dem Will Smith Moderator Chris Rock vor einem Millionenpublikum eine Ohrfeige verpasste, weil dieser über die Alopezie seiner Frau scherzte, war das Paar bereits getrennt. Auch zu der Ohrfeige äußerte sich Jada jetzt erstmalig. "Ich dachte es ist ein einstudierter Scherz. Ich hätte nie gedacht, dass Will ihn wirklich schlägt. Erst wie er zurück zu seinem Sitz kam, realisierte ich, dass es kein Scherz war", gesteht sie schockiert.

Großfamilie

Was die Trennung angeht meinte Jada zum "People"-Magazin, dass sie "wirklich harte Ehe-Arbeit investiert haben" und "tiefe Liebe füreinander empfinden" aber erst herausfinden müssen, wie es weitergehen soll. Will und Jada haben zwei gemeinsame Kinder - Willow (22) und Jaden (25). Ihre Kinder seien vor allem Vermittler zwischen den Elternteilen. "Sind sind kleine Gurus. Sie haben mit einen tieferen Sinn der Selbst-Akzeptanz beigebracht", so Pinkett Smith.

Liebes-Karussell

Das Paar hatte in seiner Ehe mehrmals Schwierigkeiten, unter anderem als sie vier Jahre lang eine Affäre mit einem Freund ihres Sohnes Willow, hatte. 2020 sprach Pinkett Smith offen über ihre „Affäre“ mit dem Rapper August Alsina. In der Vergangenheit haben Will und Jada immer wieder darauf hingewiesen, dass sie eine „unkonventionelle“ Beziehung hätten, wobei Pinkett Smith einmal sagte, dass es ihnen in ihrer „gewachsenen Beziehung“ freisteht, „zu tun, was sie wollen".