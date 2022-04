× Will Smith: Steht er jetzt vor dem Karriereaus?

Will Smith treffen nach Oscar-Ausraster harte Konsequenzen.

Nachdem Schauspieler Will Smith bei der vergangenen Oscars-Verleihung Komiker Chris Rock (57) ins Gesicht schlug, weil dieser einen Scherz über Jada Pinkett-Smith machte, muss der 53-jährige Mime jetzt mit harten Konsequenzen kämpfen. Nachdem Netflix die Arbeiten am geplanten Smith-Projekt "Foot and Loose" eingestellt habe und die Produktion der "Bad Boys"-Fortsetzung gestoppt wurde, soll jetzt auch die Agentur von Smith überlegen, den Schauspieler fallen zu lassen.

Will Smith verpasste Chris Rock bei den Oscars eine Ohrfeige.

Wütende Debatte innerhalb der Agentur

Die Chefs von Will Smiths Talentagentur Creative Artists Agency (CAA) seien sich aktuell noch uneins darüber, was sie mit dem Oscar-Preisträger tun sollen. Laut einem Bericht über die Folgen des Vorfalls in The Daily Beast fand innerhalb der Agentur eine wütende Debatte darüber statt, ob Smith fallen gelassen werden sollte. Ob Smiths Apple+ Drama "Emancipation" wie geplant im Laufe des Jahres veröffentlicht wird, scheint ebenfalls nicht mehr klar zu sein. Ein Erscheinungstermin wurde bisher noch nicht bekannt gegeben und weder Netflix noch Apple+ wollten sich gegenüber The Hollywood Reporter zu ihren weiteren Plänen mit Will Smith äußern.

Erholung in Reha-Klinik

Will Smith erholt sich aktuell in einer Luxus-Reha-Klinik um dort "klare Gedanken zu fassen", berichten Insider. Sein Verhalten sei "empörend, schmerzlich und unentschuldbar" gewesen, schrieb der Oscar-Preisträger in einer Mitteilung, die die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" veröffentlichten. Ob sein freiwilliger Austritt aus der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences seine Karriere retten kann, wird sich zeigen.