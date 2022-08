× Zensur für Måneskin bei MTV-Show

Frontmann Damiano David zeigte seine nackte Kehrseite und wurde daher nicht im TV gezeigt

Was für ein Spektakel! Die MTV Video Music Awards waren dieses Jahr wieder für einmal die aufregendste Show des Jahres. Allen voran sorgte die italienische Rockband Måneskin für Aufregung. Frontmann Damiano David hielt seinen nackten Hintern in die Kameras. Auch Bassistin Victoria De Angelis geizte nicht mit ihren Reizen. Sie trug am Red Carpet über der linken Brust nur einen Nippelpatch. Auf der Bühne verlor sie dann ihr Oberteil und performte oben ohne. Daran schienen sich die Veranstalter zu stören, daher wurde der Auftritt zensiert.

© GettyImages ×

Zumindest im TV, denn Fotos vom Auftritt gab es dennoch. Statt der spärlich bekleideten Band mussten die TV-Zuschauer nun größtenteils Sitzreihen anstarren. Twitter-User fordern jetzt Gerechtigkeit für die Band, da ihr Auftritt eigentlich nicht wirklich zu sehen war.

Preis für Nackt-Rocker

Zum Schluss gab es aber noch Grund zur Freude, denn Måneskin erhielten den Preis für das beste Musikvideo zu "I Wanna Be Your Slave".