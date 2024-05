Kaya Yanar reagiert mit Video und wird dafür im Netz gefeiert

Kaya Yanars Antwort auf den Vorfall auf Sylt sorgt im Netz für begeisterte Reaktionen.

Frankfurt am Main, Deutschland. Kaya Yanar, der bekannte Comedian, hat auf den Nazi-Vorfall auf Sylt mit einem humorvollen Video reagiert, das er auf Instagram geteilt hat. Die Reaktionen seiner Community zeigen, dass er damit einen Nerv getroffen hat.

Ein humorvoller Blick auf ernste Themen

Das Video, das Yanar teilte, stammt aus seiner früheren TV-Show "Was guckst Du?!", die von 2001 bis 2005 auf Sat.1 ausgestrahlt wurde. In dieser Show beschäftigte sich der Comedian mit türkischen Wurzeln oft mit dem Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft in Deutschland und den daraus entstehenden Missverständnissen.

Kaya griff auch immer wieder aktuelle Probleme auf und verpackte sie in humorvolle Sketche. So auch in dem Clip, den er nun erneut veröffentlichte.

Alte Inhalte, aktuelle Relevanz

Yanar kommentierte sein Video mit den Worten "Aus aktuellem Anlass" und den Hashtags #ausländerraus, #sylt, #elite und #oldbutgold. Der 51-Jährige lebt inzwischen mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in der Schweiz (Europa).

Ein Sketch, der zum Nachdenken anregt

Im Video sieht man Kaya Yanar, wie er aus einer Haustür auf die Straße tritt. Dort begegnet er zwei glatzköpfigen Neonazis in Bomberjacken und Springerstiefeln. Als die Neonazis Yanar sehen, rufen sie "Ausländer raus!".

Der Comedian reagiert scheinbar verständnislos, zuckt mit den Achseln und ruft in den Hauseingang: "Hey Jungs, Ihr sollt rauskommen!" Daraufhin erscheinen mehrere junge Männer mit offensichtlichem Migrationshintergrund, was die Neonazis in die Flucht schlägt.

Yanars Community reagiert mit zahlreichen Tränen lachenden Smileys und "Applaus"-Emojis auf den Sketch. Einige Follower äußern jedoch auch nachdenklichere Kommentare. "Damals wie heute leider immer noch aktuell", schreibt ein Fan stellvertretend für viele andere. Ein anderer Follower merkt an: "Nur dass sie jetzt Poloshirts von Ralph Lauren tragen."