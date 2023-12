Kim Kardashian bekommt ihre eigene Serie

Kim Kardashian wird in ihrer eigenen Serie die Hauptrolle spielen – direkt im Anschluss an ihre Rolle in American Horror Story: Delicate.

Kim Kardashian, 43-jährige Reality-Sensation, bekommt die Chance, ihre schauspielerischen Fähigkeiten in einem „sexy Erwachsenen“-Drama weiter unter Beweis zu stellen – sie soll dort L.A.s erfolgreichste Scheidungsanwältin spielen. Ihre eigene Scheidungsanwältin als Vorbild Kims Anwalt-Alter Ego ist laut TMZ von Kims eigener Scheidungsanwältin inspiriert. Von „Disso-Queen“ Laura Wasser, welche Kim zur Ex-Frau von Rapper Kanye West machte.



Kim wird in dem Drama, das von Brothers & Sisters-Schöpfer Jon Robin Baitz und Joe Baken geschrieben wurde, auch Inhaberin einer rein weiblichen Anwaltskanzlei sein . Ihr Vertrag wird derzeit verhandelt. Kim studiert auch im echten Leben Jus Das Drama soll mit einer „großen Serienverpflichtung“ auf Hulu ausgestrahlt werden. Die Fans von Kim Kardashian fiebern schon wild auf die Show hin. Detail am Rande: Kim Kardashian studiert derzeit, um auch in echt eine Anwältin zu sein. Gerne postet sie dabei Bilder von Studien-Büchern und sich selbst, wie sie diese im Bikini am Pool liest.