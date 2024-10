Die Horrorkomödie "Scary Movie" soll knapp zwölf Jahre nach dem letzten Teil ein Reboot bekommen.

Die Schöpfer der "Scary Movie"-Filmreihe sind zurück und arbeiten offenbar an einer Neuauflage der Horrorkomödie. Via X (vormals Twitter) verkündet Marlon Wayans (52) die Reunion. "Wir sind zurück, nach fast 20 Jahren", so Wayans. "Wir freuen uns wieder auf Spaß auf der großen Leinwand."

© X

Die Filmreihe wurde von Marlon Wayans, Shawn Wayans (53) und Keenen Ivory Wayans (66), den "Wayans Brüdern", erschaffen. Letzterer führte bei den ersten beiden Filmen Regie. Die anderen Brüder übernahmen Rollen und waren für die Drehbücher mitverantwortlich.

Der nun angekündigte Film wird der sechste Teil von "Scary Movie" sein. Die Dreharbeiten sollen bereits 2025 starten.