Achtung! Dieser Film kann einen Herzinfarkt auslösen

Wenn Fans an die Mission: Impossible-Reihe denken, erwarten sie Action pur, die sie an den Rand ihrer Sitze fesselt. Doch laut Regisseur Christopher McQuarrie könnte der kommende Teil, "Mission: Impossible – The Final Reckoning", das Adrenalin-Level auf ein völlig neues Niveau gehoben haben.

Eine Testvorführung des neuen Tom Cruise Blockbusters soll sogar einen Zuschauer fast aus der Fassung gebracht haben – im wahrsten Sinne des Wortes. Regisseur Christopher McQuarrie berichtete im Interview mit dem Empire Magazine: "Nach einer kleinen Testvorführung sagte jemand: 'Ich habe die ganze Sequenz über fast keine Luft bekommen. Ich hatte fast einen Herzinfarkt.' Und ich dachte: 'Dann haben wir wohl alles richtig gemacht.‘“

Mission Impossible: The Final Reckoning © Screenshot ×

Der achte Teil der Erfolgsreihe, der am 23. Mai in die Kinos kommt, sorgt schon jetzt für Aufsehen. Mit atemberaubenden Stunts und einem Tom Cruise, der erneut keine Risiken scheut, verspricht der Film, alles bisher Dagewesene zu übertreffen. Cruise, bekannt dafür, physisch an die Grenzen zu gehen, könnte in diesem Film zum letzten Mal in die Rolle von Ethan Hunt schlüpfen.

Mission Impossible: The Final Reckoning © Screenshot ×

Hinter den Kulissen stehen die Einsätze ebenso hoch wie auf der Leinwand: Mit einem gigantischen Budget von 400 Millionen Dollar lastet enormer Druck auf den Einnahmen des Films. Ursprünglich war geplant, dass "The Final Reckoning" die Geschichte von "Mission: Impossible – Dead Reckoning" weiterführt. Doch nachdem dieser Film nicht die gewünschten Ergebnisse erzielte, wurde der neue Teil als eigenständiger Film konzipiert. Trotz der Herausforderungen ist das Vertrauen in den neuen Film ungebrochen.

Mission Impossible: The Final Reckoning © Screenshot ×

Simon Pegg, ein Veteran der Reihe seit Mission: Impossible III, lobte den Film in höchsten Tönen: "Es ist wahnsinnig. Absolut wahnsinnig. Was Tom in diesem Film macht, sprengt den Verstand. Ich glaube, das ist der beste Teil überhaupt.“

Mission Impossible: The Final Reckoning © Screenshot ×

Die Zukunft der Franchise bleibt aber ungewiss. Es kursieren Gerüchte, dass Tom Cruise nach einem jüngeren Schauspieler sucht, der Ethan Hunt in Rückblenden darstellen könnte – ein potenzieller Schritt in eine neue Richtung für die Reihe. Doch Paramount hat solche Pläne bisher weder bestätigt noch dementiert. Für den Moment liegt der Fokus jedoch voll auf "The Final Reckoning". Mit spektakulären Stunts, nervenaufreibenden Szenen und einer Rückkehr zu den Wurzeln der Serie scheint der Film ein würdiges Highlight der Blockbuster-Saison zu werden – und vielleicht der Höhepunkt einer legendären Franchise.