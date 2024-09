× „Beetlejuice Beetlejuice“ setzt Erfolgs-Lauf fort

Die Horrorkomödie „Beetlejuice Beetlejuice“ sorgt für ein neues Kino-Wunder.

Weitere 51,6 Millionen Dollar Kassa am Wochenende in den USA. Die Horrorkomödie „Beetlejuice Beetlejuice“ setzt den Erfolgs-Run fort und beschert dem US-Kino damit den größten Hit seit 2019. Zum ersten Mal in der Post-Corona Zeit wurde in den US-Kinos am einem zweiten September Wochenende nämlich über 100 Millionen Dollar eingespielt. Mehr als 50% des Umsatzes geht auf „Beetlejuice“ zurück. Das Horror-Drama „Speak No Evil“ (11.5 Millionen) und die Superhelden-Story „Deadpool & Wolverine“(5,2 Millionen) komplettieren die Top 3.

© Warner Bros ×

© Warner Bros ×

Die Fortsetzung des 1988er-Klassikers, in der Michael Keaton erneut den titelgebenden Poltergeist spielt, gilt generell als neues Kino-Wunder: in den USA bilanziert die witzige Grusel-Story bereits bei 188 Millionen Dollar. Weltweit schon bei 264 Millionen.

Auch in England (10 Millionen) Deutschland (2,3 Millionen) und bei uns war „Beetlejuice Beetlejuice“ der erfolgreichste Film des Wochenendes.