× ›Beetlejuice‹, ›Treasure‹ und ›The Crow‹ als neue Film-Hits

Das Wetter und spannende Filme locken am Wochenende zum Kinobesuch.

Zuletzt reichten in Österreich 13.868 Besucher am Wochenende bei Nur noch ein einziges Mal für Platz 1 der Kino-Charts. Das wird nun mit Sicherheit überboten, denn mit "Beetlejuice Beetlejuice", das in den USA mit 110 Millionen Dollar Kassa eine Traumstart hinlegte, der Neufassung des 90er Jahre Klassikers "The Crow" und der berührenden Vater-Tochter-Geschichte "Treasure - Familie" ist ein fremdes Land gehen gleich 3 Top-Filme an den Start. Dazu lockt ja auch das unwirtliche Wetter ins Kino.

In der Fortsetzung der Horrorkomödie von Tim Burton richtet der titelgebende Poltergeist (Michael Keaton) nach 36 Jahren Pause wieder Unheil an. In der Fortsetzung der Horrorkomödie von Tim Burton richtet der titelgebende Poltergeist wieder Unheil an. Diesmal droht Beetlejuice aber auch selbst Übles. Seine Ex-Frau (Monica Bellucci), die die Fähigkeit hat, selbst Toten die Seelen auszusaugen, ist auf der Suche nach Beetlejuice. Nach 36 Jahren kehren Michael Keaton und Winona Ryder mit "Beetlejuice Beetlejuice" in ikonische Rollen zurück. Dazu sind neben Bellucci Willem Dafoe und Jenna Ortega in neuen Rollen dabei.

1994 war "The Crow" mit Brandon Lee ein Kulthit, Jetzt wird in der Neufassung alles noch düsterer. Die neuerliche Adaption des Comics von James O'Barr stellt wieder Eric Draven (Bill Skarsgård) in den Mittelpunkt, der gemeinsam mit seiner Freundin Shelly Webster (FKA twigs) brutal ermordet wird, nachdem die beiden aus einer Entzugsklinik geflohen sind. Hinter den Morden stehen die Handlager des düsteren Konzernbosses Vincent Roeg (Danny Huston), gegen den Shelly belastendes Material gesammelt hat. Während Shelly die Hölle droht, erhält Eric die Chance, als Rächer auf die Erde zurückzukehren, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Anfang der 1990er Jahre, kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, reist die New Yorker Journalistin Ruth (Lena Dunham) mit ihrem Vater Edek (Stephen Fry) in dessen Heimatland Polen, um nach den Wurzeln ihrer jüdischen Familie zu suchen. Für den Holocaust-Überlebenden Edek ist es das erste Mal, dass er zu den Orten seiner Kindheit zurückreist - die Orte unsagbaren Schreckens. Regisseurin Julia von Heinz greift in ihrem Film "Treasure - Familie ist ein fremdes Land" das spannende Thema transgenerationales Trauma auf. Ruth will die Traumata verstehen, die ihre Eltern erlebten und die auch ihr Leben prägen.