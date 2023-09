‘‘Barbenheimer‘‘ was im Sommer als Kino-Slogan erfunden wurde, wird jetzt zur Realität: Die Produktions-Firma Firma Full Moon Features vermischt ''Barbie'' und ''Oppenheimer'' zum schrägen Action-Knaller. Zu Weihnachten auf Amazon Prime.

“Barbenheimer" – das war das geflügelte Wort des Kinos-Sommers. Auch weil sich die Oscar-Reife Atombomben-Biografie „Oppenheimer“ und der zuckerlose Rekord-Film „Barbie“ (bereits über 1,35 Milliarden Dollar Kassa) zeitgleich veröffentlicht wurden und somit dadurch für eine neuen Kinoyhpe sorgten. Jetzt wird das Marketing-Wort „Barbenheimer“ zur Realität.

© Full Moon Features ×

Körbchengröße D, Atombombe

Die für schräge B-Movies wie „Puppet Master“ bekannte Produktions-Firma Full Moon Features will zu Weihnachten den witzigen Action-Knaller auf Amazon Prime stellen.

Unter dem Slogan „D-Cup, A-Bomb.” – Also “Körbchengröße D, Atombombe” – versprechen die Macher eine kultige Komödie: „Tief in Dollsville baut eine Gruppe frustrierter weiblicher Puppen – angeführt vom brillanten Dr. Barbenheimer – eine Atombombe. Ihre Mission? Das Patriarchat ein für alle Mal stürzen! Aber wenn der Kampf der Geschlechter sich immer mehr zuspitzt , werden Barbenheimer und ihre Schar von Schönheiten am Ende mehr in die Luft sprengen, als sie erwartet hatten? Komödie, Drama, Action und Armageddon brechen in Full Moons neuestem ausgeflippten Fantasyfilm Barbenheimer aus!“ Der Dreh dafür soll bereits in den nächsten Tage starten.