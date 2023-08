Er ist der neue Bond-Favorit!

Daniel Craig filmte 2021 seinen letzten ''Bond''. Jetzt wird dringend ein Nachfolger gesucht. Laut aktueller Umfrage wünschen sich die Briten Idris Elba als neuen 007.

„Skyfall“ ist der Beste Bond-Film, Sean Connery der beliebteste Bond-Darsteller und Idris Elba der gewünschte Nachfolger von Daniel Craig. Das ist das Resultat einer neuen James-Bond-Umfrage von „William Hill Vegas“ in England. Mit 17,5 Prozent der Stimmen lässt Idris Elba die Konkurrenz hinter sich: Dahinter liefern sich "Black-Hawk-Down"-Star Tom Hardy (16,6 Prozent) und Henry Cavill, der Superman in „Man of Steel“, (16,6 Prozent) ein hauchdünnes Duell.

© Getty Images ×

Wird Idris Elba zum neuen Bond?

Das letzte Wort haben freilich die Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson. Das Anforderungs-Profil ist hinlänglich bekannt: der neue Bond soll um die 35 Jahre alt sein und sich für mindestens 10 Jahre für die Rolle verpflichten.

Hits. Die Umfrage widmete sich jedoch nicht nur der Bond-Zukunft sondern auch der glorreichen Vergangenheit: Als bester Bond-Film liegt „Skyfall“ aus dem Jahr 2012 mit 17,5 der Stimmen vor dem 1964er-Klassiker „Goldfinger“ (8,5 Prozent) und dem letzten Daniel-Craig-Film „Keine Zeit zu sterben“ (7 Prozent). Die Wahl zum beliebteste Bond-Schauspieler fiel deutlicher aus. Sean Connery lässt wenig überraschend mit 39,7 Prozent der Stimmen Craig (29,1 Prozent) und Roger Moore (14,7 Prozent) alt aussehen.