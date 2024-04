Erster Blick auf neuen "Joker": so bunt treiben es Joaquin Phoenix und Lady Gaga

Am 4. Oktober kommt der Filmhit des Jahres: „Folie à Deux", der zweite Teil vom "Joker" mit den Oscar-Stars Joaquin Phoenix und Lady Gaga. Schon jetzt sorgt der erste Trailer für Hochspannung.

Er spielte sich 2020 als „Joker“ verdient zum Oscar. Auch sie wurde schon mit dem Academy Award ausgezeichnet. 2019 für den Song „Shallow“ Jetzt machen Joaquin Phoenix und Lady Gaga gemeinsam Sache: Am 4. Oktober kommt Teil 2 vom „Joker“: „Folie à Deux“ ,dafür wurde jetzt der erste heißersehnte Trailer präsentiert und der lässt Cineasten das Herz aufgehen.

Der Joker Arthur Fleck (Phoenix) ist nach seinen Untaten im Gefängnis Gotham City Arkham Asylum und erspäht dabei die Musikerin Harley Quinn (Lady Gaga), die dort - anders als im Buch - nicht als Psychologin arbeitet, sondern selbst Patientin ist.

Der Trailer, der Fleck und Quinn auch beim Tanz auf einem Hotel-Rooftop, im Kino und mit innigen Kuss zeigt, wirft jedoch lediglich einen kurzen Blick auf Gaga im ikonischen Harley-Quinn-Outfit. Auch mit Narrenkostüm und dunklem Zirkus-Make-up. Dazu wird sie gezeigt wie sie sich vermeintlich mit den Fingern in den Kopf schießen will. Was eine Szene asu dem ersten Film widerspiegelt. Auch mit dem Satz „Ich bin niemand. Ich habe mit meinem Leben nichts gemacht wie Sie“, liefert sie eine Anspielung auf die Massenunruhen und gewalttätigen Morde, die Arthur im ersten verursacht hat.

