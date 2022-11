Erster Trailer von "Avatar 2" zeigt spektakuläre Bilder

Film-Fans aufgepasst: Der neue Trailer von ''Avatar 2'' zeigt erste spektakuläre Bilder der Fortsetzung des 2009 erschienenen Kino-Spektakels.

Mit weltweit über 2,8 Millarden Dollar Einspielergebnis ist "Avatar" bis heute der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten. Bereits bei Erscheinen des Films im Jahr 2009 kündigte Regisseur James Cameron (u. a. "Titanic", "Terminator") weitere Teile der Science-Fiction-Saga an.

Altbekannte Gesichter kehren zurück

Nun, 13 Jahre später, ist es endlich soweit: Am 14. Dezember kommt mit "Avatar: The Way of Water" endlich die Fortsetzung in die Kinos. Wieder mit dabei: Sam Worthington als Hauptcharakter Jake Sully, Zoe Saldana als seine Frau Neytiri und Sigourney Weaver.

Ein erster Trailer, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, gibt Fans nun einen Vorgeschmack auf den zweiten Teil des Blockbusters. Und der hat es in sich: Zu sehen ist unter anderem die Unterwasserwelt von Pandora in spektakulären Szenen.

Hier sehen Sie den Trailer in voller Länge: