"Gibt keinen Ken ohne Barbie": Gosling für Oscar-Kritik im Netz gefeiert

Trotz Erfolgs sind "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig und Hauptdarstellerin Margot Robbie nicht für einen Oscar nominiert.

"Barbie"-Schauspieler Ryan Gosling kritisiert, dass Regisseurin Greta Gerwig (40) und Schauspiel-Kollegin Margot Robbie (33) nicht für einen Oscar nominiert worden sind.

Ohne sie kein Barbie-Film

"Es gibt keinen Ken ohne Barbie, und es gibt keinen Barbie-Film ohne Greta Gerwig und Margot Robbie", wurde der 43-Jährige von den Portalen "Variety" und "People" zitiert. "Zu sagen, dass ich enttäuscht bin, dass sie nicht in ihren jeweiligen Kategorien nominiert sind, wäre eine Untertreibung."

Gehen leer aus

Am Dienstag wurden die Oscar-Nominierungen für die 96. Academy Awards verkündet. Der Kassenhit "Barbie" erhielt acht Nominierungen, darunter zwei für die Songs "What Was I Made For?" von Billie Eilish und "I'm Just Ken", gesungen von Schauspieler Ryan Gosling, aber auch in der Kategorie "Bester Film". Gerwig erhielt allerdings keine Nominierung in der Kategorie "Beste Regie" und Robbie, die in dem Film die Plastikpuppe Barbie spielt, ist nicht unter den Nominierten in der Kategorie "Beste Schauspielerin". Dort ist unter anderem die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller nominiert.

Die besten Reaktionen auf X

If Margot Robbie didn't get an Oscar for I, Tonya for Babylon and Barbie then what will she get an Oscar for? #Oscars2024 pic.twitter.com/lSMFjwwgl1 — Lice ???? (@licelipa) January 24, 2024

>woman director

>makes a Barbie movie to talk about feminism

>male actor gets nominated for Oscar

>female director and lead actress don't



WE ARE KENOUGH pic.twitter.com/esJ5lMOckF — Heart (@heartereum) January 24, 2024

Greta Gerwig: I directed and produced a critically-acclaimed, culturally relevant, and feminist film about Barbie and patriarchy that grossed over $1 billion worldwide. #Barbie



Oscar nomination goes to ...Ken. #Oscars #Oscars2024 pic.twitter.com/I15QUW9803 — RanaJi???? (@RanaTells) January 24, 2024