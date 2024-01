Oppenheimer und Poor Things sind die Oscar Favoriten. Österreich geht leer aus

Mit 13 Oscar-Nominierungen schrammt "Oppenheimer" knapp am ewigen Rekord vorbei.

Mit 13 Nominierungen das ist nur eine weniger als der ewige Rekord von "All About Eve", "Titanic" und "La La Land" ist die Atombomben-Bio "Oppenheimer" der große Oscar-Favorit. Gefolgt von der schrägen Frankenstein-Komödie "Poor Things" (11) und dem Indianer-Drama "Killers of The Flower Moon" (10).

Dienstag Nachmittag gaben die Schauspieler Zazie Beetz und Jack Quaid die Nominierungen in den 23 Kategorien bekannt und sorgten dabei auch für einige Überraschungen: Greta Gerwig, Regisseurin des Rekord-Films Barbie wurde nicht nominiert, dafür aber überraschend die Französin Justine Triet für "Anatomy of a Fall". Ebenso ihre Hauptdarstellerin Sandra Hüller. Dass Leonardo DiCaprio gegen Colman Domingo ("Rustin") den Kürzeren zog und auch Margot Robbie als "Barbie" nicht nominiert wurde, verwundert ganz Hollywood.

Österreich, das zuletzt 2019 mit dem Visual-Effects-Künstler Bernd Bickel über seinen Technical Achievement Award jubeln dürfte, muss weiter auf den 38. Oscar warten. „Die unsichtbare Grenze" vom Halleiner Regisseur Mark Gerstorfer war zwar auf der Shortlist, schaffte aber leider keine Nominierung.

Die 96. Academy Awards gehen am 10. März im Dolby Theatre von Los Angeles unter der Moderation von Talkshow-Legende Jimmy Kimmel über die Bühne. Mit den Ehrenoscars für Angela Bassett, Mel Brooks und Carol Littleton.



Die wichtigsten Nominierungen:

Bester Film

“American Fiction”

“Anatomy of a Fall”

“Barbie”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Past Lives”

“Poor Things”

“Zone of Interest”

Hauptdarstellerin

Annette Bening, “Nyad”

Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”

Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”

Carey Mulligan, “Maestro”

Emma Stone, “Poor Things”

Hauptdarsteller

Bradley Cooper, “Maestro”

Colman Domingo, “Rustin”

Paul Giamatti, “The Holdovers”

Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Jeffrey Wright, “American Fiction”

Regie

Justine Triet, “Anatomy of a Fall”

Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”

Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Yorgos Lanthimos, “Poor Things”

Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”

Nebendarstellerin

Emily Blunt

Danielle Brooks

America Ferrera

Jodie Foster

Da’vine Joy Randolph

Nebendarsteller

Sterling K Brown

Robert de Niro

Robert Downey Jr.

Ryan Gosling

Mark Ruffalo

Bester ausländischer Film:

“The Teachers’ Lounge,” Germany

“Io Capitano,” Italy

“Perfect Days,” Japan

“Society of the Snow,” Spain

“The Zone of Interest,” United Kingdom

Original Drehbuch

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“Maestro”

“May December”

“Past Lives”

Adaptiertes Drehbuch

“American Fiction”

“Barbie”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“The Zone of Interest”

Bester Trickfilm:

“The Boy and the Heron”

“Elemental”

“Nimona”

“Robot Dreams”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Bester Song:

Becky G “The Fire Inside” from “Flamin’ Hot”

Ryan Gosling “I’m Just Ken” from “Barbie”

Jon Batiste “It Never Went Away” from “American Symphony”

Robbie Robertson “Wahzhazhe (A Song for My People),” “Killers of the Flower Moon”

Billie Eilish “What Was I Made For?” from “Barbie”