"Jason Bourne" kommt zurück in die Kinos

Laut dem Branchenportal "Production Weekly" wird der sechste Film der Reihe den Namen „The Bourne Dilemma“ tragen. Kein Geringerer als der deutsche Oscar-Gewinner Edward Berger übernimmt dabei nicht nur die Regie, sondern auch die Arbeit am Drehbuch. Berger, der 2022 mit seinem gefeierten Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ weltweit für Furore sorgte, hat bereits offiziell unterschrieben und bringt frischen Wind in das legendäre Franchise.

Noch gibt es keine finalen Informationen zur Handlung oder Besetzung von „The Bourne Dilemma“, doch eines lässt Fans hoffen: Matt Damon könnte erneut in die Rolle des gedächtnislosen Ex-Killers schlüpfen. In einem Interview bei der „The Late Show“ sprach der Hollywoodstar positiv über Berger: „Edward Berger ist ein großartiger Regisseur. Sein Film ‚Im Westen nichts Neues‘ war fantastisch. Er hat eine tolle Idee für Bourne, und ich wäre begeistert, mit ihm zusammenzuarbeiten.“

In einer Zeit, in der Hollywood verstärkt auf Blockbuster-Sequels setzt, überrascht auch eine Fortsetzung ohne titelgebenden Protagonisten nicht. Zehn Jahre nach dem Start der überaus erfolgreichen "Bourne"-Trilogie mit Matt Damon als von der CIA ahnungslos zum Auftragsmörder Gedrillten kommt mit "Das Bourne Vermächtnis" am 14. September unter der Regie von Tony Gilroy ("Michael Clayton") ein vierter Teil ins Kino. Darin schlüpft der bereits zweifach Oscar-nominierte Jeremy Renner ("The Hurt Locker", "The Town") in die Rolle des Aaron Cross, der wie Bourne in geheime Machenschaften des US-Geheimdiensts verstrickt ist und beim drohenden Auffliegen dieser zum Gejagten wird. Am 4. September feiert der Film in Anwesenheit seines Hauptdarstellers Premiere im Wiener Urania Kino.





© Universal Pictures