Kino-Hype um "Minions" und "Alles steht Kopf"

"Alles steht Kopf 2" ist mit 1,35 Milliarden Dollar Kassa der erfolgreichste Film des Jahres. Die Minions sind mit "Einfach unverbesserlich 4" schon dicht auf den Fersen.

437 Millionen Dollar in nur 12 Tagen für das neue Minions-Abenteuer "Einfach unverbesserlich 4". Und schon 1,35 Milliarden Dollar nach nur 31 Tagen für "Alles steht Kopf 2", den erfolgreichsten Film des Jahres! Die Trickfilme lassen gerade weltweit die Kinokassen glühen.

Auch in Österreich, wo seit 12. Juni schon über 400.000 vorwiegend junge Kino-Besucher bei "Alles steht Kopf2" mit schmunzelten. Da bissen sich sogar die erfolgsverwöhnten "Minions" kurz die Zähne aus: Lag man Startwochenende noch um fast 40.000 Besucher zurück, so stürmt man nun mit satten 1,23 Millionen Dollar Kassa am Wochenende bei uns doch noch an die Spitze.

© Universal Pictures ×

© Universal Pictures ×

"Einfach unverbesserlich 4" (o.) stürzt bei uns "Alles steht Kopf 2" (u.) vom Chart-Thron

© Disney ×

© Disney ×

In Deutschland gelang "Einfach unverbesserlich 4" mit 830.000 Besuchern der zweitbeste Start des Jahres. Nur "Alles steht Kopf 2" (835.000) war besser.