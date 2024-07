"Alles steht Kopf 2" knackt die Milliarde in Rekordzeit

Trotz hochsommerlichen Wetters und mitreißender Achtelfinalspiele bei der Fußball-EM strömten am letzten Wochenende mehr als 52.000 kleine und große Fans ins Kino und bescherten dem witzigen Kinohit erneut Platz eins in den Kinocharts.

Weltweit konnte der Film nach nur 19 Tagen bereits über eine Milliarde US Dollar einspielen – Rekord! Diesen Meilenstein hat "Alles steht Kopf 2" noch deutlich vor „Die Eiskönigin 2“ erreicht, der dafür 25 Tage benötigt hat. Bislang haben erst elf Animationsfilme jemals die Eine-Milliarden-Dollar-Grenze überschritten, davon stammen allein acht von Disney und Pixar zusammen.

© Disney ×

Blockbuster-Alarm

In Disney•Pixars "Alles steht Kopf 2" kehren wir in den Kopf des nun frischgebackenen Teenagers Riley zurück – genau zu dem Zeitpunkt, an dem das Hauptquartier plötzlich abgerissen wird, um Platz für etwas völlig Unerwartetes zu schaffen: neue Emotionen! Freude, Kummer, Wut, Angst und Ekel, die seit langem erfolgreich Rileys Kopf managen, sind sich nicht sicher, was sie fühlen sollen, als Zweifel auftaucht.

© Disney

Und es sieht so aus, als ob sie nicht die einzige Neue ist! Unter der Regie von Kelsey Mann, produziert von Mark Nielsen mit dem von Andrea Datzman komponierten und von Michael Giacchino produzierten Soundtrack, ist "Alles steht Kopf 2" – das Feel Good Movie, oder besser gesagt – Feel All Movie – seit dem 12. Juni 2024 in den Kinos zu sehen.

Neue Emotionen im Kopf

Zweifel ist die erste neue Emotion, die sich ankündigt. Sie wird alles im Hauptquartier (und darüber hinaus) auf den Kopf stellen. Zweifel ist ein absolutes Energiebündel und sorgt mit Begeisterung dafür, dass Riley auf alle möglichen negativen Szenarien vorbereitet ist. Während Angst sich mit existierenden Problemen auseinandersetzt, richtet Zweifel den Fokus auf Schwierigkeiten, die eventuell kommen könnten.

© Airbnb ×

Wer für ein paar Stunden der Hitze ins kühle Kino entfliehen möchte, ist hier mit Sicherheit gut bedient.