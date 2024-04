Mega-Hype um neuen "Deadpool & Wolverine"-Trailer

Am Montag wurde der neue Trailer zum heiß erwarteten Marvel-Spektakel veröffentlicht.

Es ist das "Gipfeltreffen" des Jahres, wenn am 24. Juli das neue Marvel-Spektakel "Deadpool & Wolverine" in den Kinos startet. Selten war der Hype um einen Action-Blockbuster größer. Am Montagnachmittag wurde der neue deutsche Trailer auf YouTube veröffentlicht.

Im neuen Marvel-Hit müssen die beiden Anti-Helden, deren "Feindschaft" schon legendär ist, ausnahmsweise zusammenarbeiten. Wolverine erholt sich im neuen Film von seinen Verletzungen, als er den Weg von Deadpool kreuzt, der durch die Zeit gereist ist, um ihn zu heilen. Er hofft, dass sie Freundschaft schließen und zusammenarbeiten, um einen gemeinsamen Feind zu besiegen. Das bringt neben irrwitzigen Dialogen auch einmal mehr jede Menge Splatter-Action, in der das Blut in Strömen fließt.

Ein wenig Geduld müssen Fans aber noch haben. In Österreich startet "Deadpool & Wolverine" am 24. Juli.