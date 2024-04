Die Filmstarts der kommenden Woche

Diese Filmen warten auf Euch

Ab 30. April:

THE FALL GUY USA 2024 127 min Regie: David Leitch Mit: Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham www.TheFallGuy-Film.at

Erst im März legte Hollywoodstar Ryan Gosling bei der Oscar-Verleihung einen ikonischen Auftritt mit dem "Barbie"-Song "I'm just Ken" hin. Von einer ganz anderen Seite sieht man den 43-Jährigen nun in der rasanten Actionkomödie "The Fall Guy". In dem Blockbuster spielt Gosling an der Seite von "Oppenheimer"-Star Emily Blunt einen unermüdlichen Stuntman, der sich auf der Suche nach einem verschwundenen Schauspieler in Gefahr begibt. Mit vielen spektakulären Stunts ist der Hollywoodstreifen eine Hommage an alle, die vor und hinter der Kamera an einem Filmset mitwirken.

Ab 1. Mai:

STAR WARS: EPISODE I - DIE DUNKLE BEDROHUNG (Wiederaufnahme 1.-5.5.) USA 1999 136 min Regie: George Lucas Mit: Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Pernilla August www.disney.de/filme/star-wars-die-dunkle-bedrohung-episode-1

Und sie kehren zurück: Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums ist Teil 1 der legendären "Star Wars"-Saga, "Die dunkle Bedrohung", für fünf Tage erneut in den Kinos zu erleben. Es geht um die Jedis Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) und Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), die vom Hohen Rat zu Friedensverhandlungen auf den Planeten Naboo geschickt werden, der von Königin Amidala (Natalie Portman) regiert, aber von der Handelsföderation besetzt wird. Am Weg werden die Jedis allerdings von Kampfdroiden der Handelsföderation angegriffen. Qui-Gon und Obi-Wan gelingt dennoch, die Königin zu befreien und auf den Wüstenplaneten Tatooine zu fliehen. Dort begegnen sie dem Sklavenjungen Anakin Skywalker (Jake Lloyd), in dem sie einen großen Hang zur Macht erkennen. Obi-Wan bleibt skeptisch, doch sein Meister will sich des Buben annehmen.

KNOCK KNOCK KNOCK Originaltitel: Cobweb USA/BG 2023 89 min Regie: Samuel Bodin Mit: Lizzy Caplan, Antony Starr, Cleopatra Coleman, Woody Norman, Luke Busey https://tobis.de/titel/knock-knock-knock

Jede Nacht wird der achtjährige Peter (Woody Norman) von einem unheimlichen Klopfen an der Wand seines Schlafzimmers gepeinigt - was ihm seine gestrengen Eltern Carol (Lizzy Caplan) und Mark (Antony Starr) jedoch nicht glauben. Nur seine Lehrerin (Cleopatra Coleman) ermutigt Peter und scheint ihm zu glauben. Langsam beschleicht den verängstigten Peter der Verdacht, dass seine Eltern ein furchtbares Geheimnis vor ihm verbergen. Bildet sich der Bub das Ganze nur ein?

DAS GEHEIMNIS VON LA MANCHA ARG/D 2024 87 min Regie: Gonzalo Gutiérrez www.constantinfilm.at/kino/das-geheimnis-von-la-mancha

Seit Jahrhunderten lesen Menschen die Abenteuer von Don Quijote und Sancho Panza. Nun kommt mit "Das Geheimnis von La Mancha" ein animierter Kinderfilm über seinen Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel ins Kino. Auch Alfonso Quijote hat eine lebhafte Fantasie und sieht Riesen statt Windmühlen, auch er hat einen Freund mit Nachnamen Panza - und zusätzlich noch, schließlich sind wir jetzt im 21. Jahrhundert, eine technik-affine, mutige Freundin. Zusammen stellen sich die Kinder in dieser Fortführung der alten Geschichte gegen den Bösewicht Carrasco, einen Immobilienhai, der Ehrgeiz und Egoismus verkörpert. Nach viel Hatz und Gefahr und Kampf wird im Film klar: Was zählt, sind Familie, Liebe, Freundschaft, Gerechtigkeit und Menschlichkeit.

UMBERTO ECO - EINE BIBLIOTHEK DER WELT I 2022 80 min Regie: Davide Ferrario www.filmladen.at/film/umberto-eco-eine-bibliothek-der-welt

2016 ist mit Umberto Eco der vielleicht führende Intellektuelle Italiens verstorben. Ein Jahr zuvor hatte der Autor des Weltbestsellers "Der Name der Rose" noch den Künstler Davide Ferrario durch seine Privatbibliothek geführt, die über 50.000 Bände umfasste. Ferrario kombiniert nun das damals entstandene Material mit Aufnahmen, die er für eine Videoinstallation auf der Biennale von Venedig gedreht hat. So setzt sich mosaikartig das Porträt eines Mannes und seiner Sammlung zusammen, wenn Eco etwa über seine Familie und sein Vermächtnis sinniert.

MAX UND DIE WILDE 7 - DIE GEISTEROMA D 2024 94 min Regie: Winfried Oelsner Mit: Lucas Herzog, Uschi Glas, Thomas Thieme, Günther Maria Halmer, Klara Nölle https://lunafilm.at/film/max-und-die-wilde-7-die-geisteroma

Im Familienfilm "Max und die Wilde 7: Die Geister-Oma" trumpfen Uschi Glas, Günther Maria Halmer und Thomas Thieme als fideles Rentnertrio auf. Mit all ihren Macken und Zipperlein machen sie gemeinsame Sache mit dem zehnjährigen Max, um krummen Sachen auf die Spur zu kommen. Denn in der Seniorenresidenz auf Burg Geroldseck spukt es. Max hat darüber hinaus noch mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen. Er will unbedingt in die Fußballmannschaft seiner Schule aufgenommen werden, ist aber viel zu schüchtern und wird von den anderen ausgelacht. Der Film ist die Fortsetzung des ersten Teils, der 2020 ins Kino kam. Beide Streifen basieren auf der Kinderbuchreihe von Winfried Oelsner und Lisa-Marie Dickreiter.

ZWISCHEN UNS DAS LEBEN F 2023 115 min Regie: Stéphane Brizé Mit: Guillaume Canet, Alba Rohrwacher, Emmy Boissard Paumelle, Sharif Andoura, Marie Drucker https://polyfilm.at/film/hors-saison

Laurent (Guillaume Canet) ist ein bekannter Schauspieler und geht auf die Fünfzig zu. Alice (Alba Rohrwacher) ist Klavierlehrerin und Mitte 40. Er wohnt in Paris, sie lebt in einem kleinen Badeort am Meer. Sie haben sich vor etwa 15 Jahren einmal geliebt. Dann trennten sie sich. Die Zeit verging, jeder ging seinen eigenen Weg, die Wunden schlossen sich und die Wut verebbte. Als Laurent versucht, seine Melancholie im Whirlpool eines Thalassotherapiezentrums zu verwässern, trifft er Alice zufällig wieder.

Ab 2. Mai:

DIGIMON ADVENTURE 02: THE BEGINNING JP 2023 87 min Regie: Tomohisa Taguchi www.toei-anim.co.jp/movie/digimon-adventure

"Digimon Adventure" geht weiter: Zwei Jahre nach dem erbitterten Kampf gegen Eosmon ereignet sich in Tokio wieder etwas Unerklärliches, als ein Digi-Ei am Himmel erscheint und proklamiert, dass jeder und jede ein eigenes Digimon haben kann. Ein Fall für Davis, Yolei, Cody, T.K. und Kari. Das Quintett macht sich auf die Suche nach Antworten, wobei sie die Bekanntschaft mit Rui Owada machten, der sich als erster Digiritter bezeichnet. Gemeinsam versucht die Truppe, die digitale Welt zu retten. So wird enthüllt, was sich hinter der Geburt der "auserwählten Kinder" verbirgt.

Ab 3. Mai:

AMSEL IM BROMBEERSTRAUCH Originaltitel: Blackbird Blackbird Blackberry CH/Georgien 2023 110 min Regie: Elene Naveriani Mit: Eka Chavleishvili, Temiko Chinchinadze, Lia Abuladze, Teo Babukhadia, Mariam Didia https://stadtkinowien.at/verleih/blackbird-blackbird-blackberryblack

Etero (Eka Chavleishvili) geht auf die 50 zu. Geheiratet hat die unabhängige Frau bewusst nie, sondern sie führt selbstständig ihren eigenen Laden inmitten der georgischen Einschicht. Durch das Gerede der Nachbarn lässt sie sich nicht von ihrem Weg abbringen. Doch dann fährt ihr das Leben gleichsam in die Parade, und Etero verliebt sich. So muss sich die emanzipierte Frau die Frage stellen, ob sie die leidenschaftliche Beziehung fortsetzen will oder ihren Weg der Unabhängigkeit weitergeht. Es ist die Suche nach dem Glück.