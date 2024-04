Simpsons: Kultfigur stirbt nach 35 Jahren

Fans sind geschockt – die Simpsons-Macher haben einen Charakter getötet.

Die Kultserie „Die Simpsons“ befindet sich bereits in ihrer 35. Staffel – und ein Ende ist weiterhin nicht in Sicht. In der 765. Folge gab es für die Fans nun aber einen Schock: Ein Charakter wurde in der aktuellen Episode, die in den USA am Sonntag ausgestrahlt wurde, getötet.

In der Folge „Cremains of the Day“ müssen sich Homer und Co. von ihrem Kneipenfreund Larry verabschieden. Dieser saß in Moe’s Tavern stets neben seinem Freund Sam und hatte seinen ersten Auftritt bereits in Staffel 1. In den meisten Folgen blieb Larry stumm, nur einmal in Staffel 2 spricht der Charakter. In „Bart wird von einem Auto angefahren“ schaut Larry Marge verwirrt an und ruft dann: „Wer ist die Tussi?“

Larry war regelmäßig bei Moe's zu Gast © Simpsons ×

In der aktuellen Folge verstreuen Homer und seine Freunde Larrys Asche. Als ihnen klar wird, dass sie kaum etwas über ihren Freund wissen, erfinden sie kurzerhand eine Geschichte über einen „Angel-Ausflug“.

© Simpsons ×

Im Netz sind zahlreiche Simpsons-Fans schockiert über den Todesfall.

I can’t believe they killed off Larry Dalrymple on The Simpsons last night. #RIPLarry pic.twitter.com/sFFxcPTYGe — Blade McG IV (SCM) (@Blade___McG) April 22, 2024