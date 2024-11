Mega-Hype um zweiten Teil von Disney-Hit "Vaiana"

Sechs Jahre nach dem weltweiten Erfolg des Disney-Hits „Vaiana“ setzt die abenteuerliche Reise der mutigen Häuptlingstochter endlich fort! Ab dem 28. November 2024 ist „Vaiana 2“ auf der großen Leinwand zu sehen – ein Spektakel, auf das Fans rund um den Globus sehnsüchtig gewartet haben.

Im ersten Film überzeugte Vaiana, die Tochter des Stammesführers, durch ihren Mut und ihre Entschlossenheit. Obwohl ihr Vater wollte, dass das Volk auf dem Festland bleibt, folgte Vaiana ihrem inneren Ruf zur See – gegen alle Widerstände. Gemeinsam mit dem charmant-chaotischen Halbgott Maui (im Original gesprochen von Dwayne Johnson) gelang es ihr, die Göttin der Natur, Te Fiti, zu besänftigen und die See wieder sicher zu machen.

"Vaiana 2" © Hersteller ×

Doch die Geschichte von Vaiana ist noch lange nicht zu Ende! Im zweiten Teil erhält sie eine mysteriöse Nachricht von ihren Vorfahren, die sie und ihr Volk in noch unerforschte Gewässer Ozeaniens führen wird. An ihrer Seite: die bekannten tierischen Begleiter, das tollpatschige Huhn Heihei und das herzige Schweinchen Pua, sowie eine neue, ungewöhnliche Crew. Gefährliche Abenteuer und faszinierende Entdeckungen warten – und natürlich darf auch der Halbgott Maui mit seinem magischen Haken nicht fehlen. Die Reise wird nicht nur Vaianas Mut, sondern auch ihre Fähigkeit, als Anführerin ihres Volkes zu wachsen, auf die Probe stellen.

Von der Serie zum Blockbuster

"Vaiana 2" © Hersteller ×

Eigentlich war nach dem Erfolg von „Vaiana“ zunächst eine Animationsserie geplant, um die Geschichte weiterzuerzählen. Doch Disney-Chef Bob Iger war so begeistert von den ersten Konzepten, dass er die Serie kurzerhand zu einem neuen Kinofilm umwandelte. Regie führt Dave Derrick Jr., der bereits beim ersten Teil als Storyboard-Künstler beteiligt war. Musikalisch setzt Disney wieder auf die bewährte Mischung: Neben Mark Mancina und Opetaia Foa’i, die schon am Original mitwirkten, bringen die preisgekrönten Komponistinnen Abigail Barlow und Emily Bear frischen Wind in den Soundtrack.

"Vaiana 2" © Hersteller ×

Die Mischung aus atemberaubender Animation, packenden Abenteuern und mitreißenden Songs verspricht, „Vaiana 2“ zu einem weiteren Meilenstein in der Disney-Geschichte zu machen. Familienfreundlich, spannend und emotional – dieser Film dürfte die Herzen von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen höherschlagen lassen. Am 28. November 2024 ist es so weit! Eines ist jedoch sicher: „Vaiana 2“ wird für Disney-Fans ein unvergessliches Kinoerlebnis.