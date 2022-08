ÖSTERREICH bringt Sie zu House of the Dragon

Hype. 2019 endete die Rekord-Serie Game Of Thrones. Jetzt kommt die Vorgeschichte. Am 22. August startet bei Sky die 10-teilige Pre-QuelSerie House of the Dragon, die 200 Jahre zurück blickt und die spannende Geschichte des Königshauses Targaryen erzählt. Schon der Trailer ist spektakulär: Milly Alcock, als fast perfektes Ebenbild von Emilia Clarke als junge Prinzessins Rhaenyra Targaryen. Der berühmte eiserne Thron und gleich 17 verschiedene Drachen

Gewinnspiel: Premieren-Tickets für neuen GoT-Hit