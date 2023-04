Trailer hier schauen! Margot Robbie, Ryan Gosling u.a. tauchen in die Puppenwelt ein - für abendfüllenden Spielfilm!

Grelle Farben, viele Stars: Auf rosa Stöckelschuhen stolziert Hollywoodstar Margot Robbie (32) in der Rolle der weltberühmten Barbiepuppe durch den neuen Trailer des Spielfilms "Barbie".

Starbesetzter Film

An ihrer Seite tritt Ryan Gosling (42) mit platinblonden Haaren und knallgelben Rollschuhen als "Ken" in Aktion. Weitere Rollen in der Plastik-Welt der Puppen übernehmen unter anderem Will Ferrell, Michael Cera, America Ferrera, Kate McKinnon und Dua Lipa.

Ups, in die echte Welt

Gut drei Monate vor dem geplanten Kinostart (Mitte Juli) stellte das Studio Warner Bros. den Trailer ins Netz. Die Story deutet darauf hin, dass Ken und Barbie aus ihrem perfekten, rosafarbenen Barbieland in die "echte Welt" versetzt werden.

© YouTube ×

Greta Gerwig als Drehbuchautorin

Eine Spielzeugfirma und Warner Bros. hatten das Projekt mit der Australierin Robbie ("Babylon", "Once Upon a Time in Hollywood") 2019 angekündigt. Die Barbiepuppe kam bisher in Animationsfilmen vor, nicht aber in einem abendfüllenden Film mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern. Regie führt Greta Gerwig (39, "Little Women", "Lady Bird"), die zusammen mit ihrem Ehemann Noah Baumbach ("Marriage Story") auch das Drehbuch schrieb.