× The Mandalorian: Baby Yoda wird zum Kino-Star

Erster Film statt vierte Staffel! Lucasfilm wirft die Star Wars Pläne über den Haufen und bringt den süßen Baby Yoda ins Kino. 2024 startet der Dreh für "The Mandalorian & Grogu"

Seit 2019 hat der süße Baby Yoda unser Herz erobert. Der kleine Grogu spielt in der Star Wars Serie "The Mandalorian" 24 Folgen lang seinen Ziehvater und Kopfgeldjäger Din Djarin (Pedro Pascal) in den Schatten. Jetzt wird Grogu auch zum Kinostar! Statt der vierten TV-Staffel dreht Regisseur Jon Favreau nämlich ein Abendfüllendes Leiwand-Abenteuer. Die Dreharbeiten zu "The Mandalorian & Grogu", dem ersten Star Wars Kino-Film seit "Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers" (2019) sollen noch heuer starten.

"Die Aussicht, den Mandalorianer und seinen Schüler Grogu auf die Leinwand zu bringen, ist aufregend", erklärte Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy. Auch Faverau ist begeistert: "Ich liebe es, Geschichten zu erzählen, die in der von George Lucas geschaffenen reichhaltigen Welt angesiedelt sind.“

Der süße Baby Yoda wird uns sogar mehrfach im Kino entzücken: „The Mandalorian And Grogu“ soll der erste Film in einer Reihe zukünftiger „Star Wars“-Filme sein, die aktuell entwickelt werden, „darunter Filme von Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold und Dave Filoni“ heißt es seitens Lucasfilm. Dazu arbeitet ja auch Regisseur Dave Filoni an einem Mandalorian Film.

Die Kinoserie stellt freilich die Zukunft der TV-Serie in Frage. Eigentlich war die vierte Staffel für 2024 geplant, doch nun dürfte sich Disneyvoll auf die große Leinwand konzentrieren.