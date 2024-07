Der Katastrophenfilm "Twisters" fegt an die Spitze der US-Kino-Charts. Mit 80,5 Millionen Dollar Kassa übertrifft die Tornado-Jagd alle Erwartungen.

80,5 Millione Dollar Kassa am Starwochende in den USA. "Twisters" erobert das Kino im Sturm! Drittbester Start des Jahres. Hinter "Alles steht Kopf 2" (154,2 Millionen) und "Dune:Part 2" (82,5 Millionen) und der erfolgreichste Katastrophen-Film aller Zeiten. Noch vor dem 2004er Klassiker "The Day After Tomorrow" (68,44 Millionen) und vor allen Prognosen. Mehr als 70 Millionen Dollar Kassa trauten die Experten der spannenden Tornado-Jagd ja nicht zu.

Das sind die Einspielergebnisse vom Wochenende in den USA

1. Twisters, 80,5 Millionen Dollar

2. Einfach unverbesserlich 4, 23,8 Mio. $

3. Alles steht Kop 2, 12,8 Mio.$

4. Longlegs, 11,7 Mio. $

5.A Quiet Place: Day One 6,1 Mio $

"Twisters" hält die Kinobesucher in Atem.

Weltweit spielt die lose Fortsetzung der Tornano-Jagd "Twister" aus dem Jahr 1996 am Wochenende weitere 42,7 Millionen Dollar ein. Nur in China erweis sich der sonst so stürmische Blockbuster bestenfalls als Lüftchen: Nur 1,5 Millionen Kassa.

"Einfach unverbesserlich 4" (o.) und "Alles steht Kopf 2" bleiben in den Top 3.

Im Sog von "Twisters" knackte "Einfach unverbesserlich 4", das am Wochenende in den USA auch noch 23,8 Millionen Dollar einspielte, die 500 Millionen Dollar Grenze. Auf Platz 3 in den US-Kinos liegt der Rekord-Film "Alles steht Kopf 2", der mit weiteren 12,8 Millionen Kassa das weltweite Einspiel-Ergebnis auf 1,44 Milliarden Dollar hochschraubte.