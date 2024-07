Von "Twisters" bis "Kings Land": Starke Kino-Woche

Diese Woche starten die Top-Filme "Twisters", "Love Lies Bleeding" und "Kings Land".

Aktuell überbieten sich die Trickfilme "Einfach unverbesserlich 4" (Platz 1 der Kinocharts) und "Alles steht Kopf 2" (erfolgreichster Film des Jahres, 1,35 Milliarden Dollar Kassa) mit Rekordmeldungen. Doch diese Woche machen ihnen gleich drei Blockbuster Konkurrenz:

© Warner Bros ×

"Twisters", die lose Fortsetzung des 1996er Katastrophenfilmklassikers, lässt am Freitag die ehemalige Sturmjägerin Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones) und Social-Media-Superstar Tyler Owens (Glen Powell) Zentral-Oklahoma auf Tornado-Jagd gehen. Bald finden sie sich im Auge eines verheerenden Sturms wieder. Der Kampf ums Überleben beginnt …

© Filmladen ×

In "Love Lies Bleeding" fristet Lou (Kristen Stewart) ab Donnerstag ein eintöniges Dasein in einer Kleinstadt in New Mexiko . Dann taucht Bodybuilderin Jackie (Katy O’Brian) auf. Hals über Kopf verliebt träumen die beiden vom gemeinsamen Ausbruch. Doch Lous zwielichtigen Vater (Ed Harris) will das verhindern.

© Filmladen ×

In "Kings Land" erklärt am Donnerstag der Dänische König im 18. Jahrhundert, dass die wilde Heide Jütlands kolonisiert werden muss, damit sich die Zivilisation ausbreitet und sich die Steuern mehren. Soldat Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen) erhofft sich davon Reichtum und einen Adelstitel. Doch die unerbittliche Natur macht ihm das Leben schwer. Eine Spirale der Gewalt beginnt.