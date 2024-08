König Charles setzt Handy-Verbot durch: Kate kommt nach Balmoral

Beim Sommerurlaub der Royals auf Schloss Balmoral hat König Charles III. ein Handy- und Social-Media-Verbot eingeführt. Dies soll mit der erwarteten Ankunft von Kate zusammenhängen.

Kate, die sich derzeit noch bei Arztterminen und familiären Verpflichtungen aufhält, wird laut Palast-Insidern bald in Schottland eintreffen. Charles (75) und seine Frau Camilla (77) sind bereits vor Ort, während die übrigen Familienmitglieder, darunter auch Kate (42), im Laufe der Woche folgen sollen. Der Palast-Insider erklärte gegenüber BILD: „Die Prinzessin hatte noch Arzttermine und familiäre Verpflichtungen. Umso mehr freut sie sich jetzt auf die Auszeit in Schottland!“

Private Gespräche schützen

Das Verbot soll verhindern, dass „peinliche Fotos“ oder private Gespräche nach außen dringen, berichtet der „Mirror“. Besonders jüngere Familienmitglieder wurden darauf hingewiesen, ihre Handys beiseite zu legen. Die Regelung könnte auch Details zu Kate betreffen, da seit ihrer Krebserkrankung im März kaum öffentliche Auftritte stattgefunden haben.

Zuletzt war sie beim Tennis-Finale in Wimbledon und in einem Olympia-Video an der Seite von Prinz William (42) zu sehen.

Kate bald wieder häufiger bei öffentlichen Terminen

Kate wird voraussichtlich nach dem Urlaub im Oktober wieder häufiger öffentliche Termine wahrnehmen, wie der Palast-Insider anmerkt: „Das wird gerade koordiniert.“ In Balmoral kann sie sich auf ihre Genesung konzentrieren und das ländliche Leben genießen. Das Schloss liegt am Fuße des Bergs Lochnagar und bietet eine schattige, naturbelassene Umgebung, die Kate offenbar schätzt, da sie keine direkte Sonne mag.

Harry und Meghan unerwünscht!

Ein weiteres Detail: Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) sind nicht eingeladen und somit nicht willkommen, wie BILD berichtet. Während die Royals und ihre Liebsten sich in Balmoral versammeln, bleibt das Paar außen vor.