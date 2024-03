König Charles: "So stolz auf Catherine für ihren Mut"

Nachdem Prinzessin Kate in einer Videobotschaft ihre Krebs-Diagnose öffentlich gemacht hat, spricht ihr King Charles III. (75) Mut zu.

Der Buckingham-Palast teilt in einer Botschaft mit: "Ihre Hoheit ist so stolz auf Catherine für ihren Mut, ihre Situation anzusprechen." Nach ihrer gemeinsamen Zeit im Spital sei König Charles "über die letzten Wochen im engsten Kontakt mit seiner geliebten Schwiegertochter geblieben". Sowohl er, als auch Queen Camilla, werden "weiterhin der ganzen Familie Unterstützung anbieten in dieser schweren Zeit."

Die Schwiegertochter von König Charles III., der ebenfalls wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, nimmt seit Längerem keine öffentlichen Termine wahr. Nach Angaben des Palasts war Kate Mitte Jänner im Bauchraum operiert worden. Eine Diagnose wurde nicht genannt, es hieß damals lediglich, dass es keine Krebserkrankung sei.